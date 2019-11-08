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11:45

Экологи нашли новые загрязнения в Янино

фото ЗакС политика Экологи нашли новые загрязнения в Янино

Много лет борющиеся со свалками в деревне Янино и возле нее, экоактивисты из общественной организации "Зеленый фронт" в очередной раз констатировали новые нарушения в обращении с окружающей средой на этой местности. Новый рейд они провели, потому что жители окрестных населенных пунктов не перестают жаловаться на невыносимый свалочный запах, и убедились в справедливости жалоб опытным путем.

"Находясь с подветренной стороны от завода чувствуется сильный неприятный запах разлагающихся отходов, которого ранее здесь не было. Организация такого мусорного "монблана", загрязнение канавы по периметру предприятия, общее захламление территории завода является явным нарушением санитарного законодательства, а именно гигиенических требований к размещению и обезвреживанию отходов", - рассказал руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Речь идет о промзоне в Янино-1, на территории которого базируется государственное унитарное предприятие "Завод МПБО-2".

Активисты вновь обратились в профильные надзорные ведомства, предоставив результаты общественной инспекции.

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Фотографии: "Зеленый фронт"


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