Активисты недовольны санитарной рубкой деревьев в Сестрорецке

Активисты Курортного района, представляющие сообщество "Зеленая коалиция", увидели неладное в том, как в эти дни проводятся работы по благоустройству в Сестрорецке, называемые чиновниками санитарной рубкой. По плану, должно быть ликвидировано 300 деревьев и 2900 кустарников ради превращения сквера в более ухоженное место, которое будет носить название "Сестропарк". Отмечается, что "жителей по традиции ни о чем не спрашивали".

Суть претензий граждан в том, что деревья срубают на том участке сквера, который меньше всего, с их точки зрения, для этого подходит, поскольку он примыкает к шоссе, а также недавно появившимся высокой новостройке и заведению общепита. Кусты и деревья защищали посетителей зеленой зоны от пыли и шума, обращают внимание активисты, а теперь это преимущество исчезло.

"Как выяснилось, по проекту входная площадка Сестропарка – это просто кусок асфальта, предназначенный для парковки. Только для этой площадки работникам выдали порубочный билет на 70 деревьев. То есть 70 деревьев вырубят ради обычной парковки!", - говорится в посте "Зеленой коалиции".

На месте порубленных старых и больных насаждений планируется высадка более редких насаждений, что совсем не подходит, по мнению авторов, к сложившимся условиям. Чиновники, уверяют они, "по сути замертвили данную зону, сделав ее непригодной для обитания птиц и мелких животных".

Фотографии: "Зеленая коалиция"

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