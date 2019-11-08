ВЦИОМ: 87% россиян готовы при необходимости посодействовать полиции

Новейший опрос социологическая организация ВЦИОМ посвятила теме готовности россиян взаимодействовать с силами правопорядка в тех случаях, когда они становятся свидетелями тех или и иных потенциально наказуемых нарушений.

Объяснить и обрисовать людям в форме специфическую ситуацию готовы 87 процентов респондентов. На роль понятых согласно 72 процента соотечественников (семь лет назад их насчитывалось всего 46 процентов). Каким-либо образом посодействовать в задержании злоумышленников способно, судя по ответам, больше половины россиян - 55 процентов.

По словам гендиректора ВЦИОМ Константина Абрамова, полученные показатели свидетельствуют об устойчивом и поступательном росте доверия россиян к правоохранителям.

Опрос проводился 1 ноября. Вопросы задавали по телефону репрезентативной группе из 1800 совершеннолетних россиян.