Чиновникам в Югре запретили материться в соцсетях и лайкать посты с критикой власти

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова внесла поправки в кодекс этики и служебного поведения чиновников региона, изменения опубликованы на сайте правительства Югры.

Отдельно прописаны требования к общению госслужащих в соцсетях. Им запретили публиковать и поддерживать материалы, «содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти, а также порочащие честь и достоинство человека, чувства граждан». Запрещено чиновникам и вступать в группы, где есть подобные материалы.

Также чиновникам рекомендовано не использовать ненормативную лексику в своих постах и в общении в комментариях. Просят госслужащих в Югре и не допускать публичных негативных высказываний об отдельных гражданах и социальных группах.

Согласно законодательству, с 2016 года российские чиновники и муниципальные служащие обязаны отчитываться о своих аккаунтах в соцсетях перед работодателем. Они должны сообщать о своих профилях на блогах и форумах.