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13:37

Чиновникам в Югре запретили материться в соцсетях и лайкать посты с критикой власти

фото ЗакС политика Чиновникам в Югре запретили материться в соцсетях и лайкать посты с критикой власти

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова внесла поправки в кодекс этики и служебного поведения чиновников региона, изменения опубликованы на сайте правительства Югры.

Отдельно прописаны требования к общению госслужащих в соцсетях.  Им запретили публиковать и поддерживать материалы, «содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти, а также порочащие честь и достоинство человека, чувства граждан». Запрещено чиновникам и вступать в группы, где есть подобные материалы.

Также чиновникам рекомендовано не использовать ненормативную лексику в своих постах и в общении в комментариях. Просят госслужащих в Югре и не допускать публичных негативных высказываний об отдельных гражданах и социальных группах.

Согласно законодательству, с 2016 года российские чиновники и муниципальные служащие обязаны отчитываться о своих аккаунтах в соцсетях перед работодателем. Они должны сообщать о своих профилях на блогах и форумах.

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16:07    
14:01 Дмитрий Анатольевич изредка высказывает дельные мысли. Это одна из таких. Только не роботами, как железом, а роботами, в смысле алгоритмизации и программирования управления. И, в этом случае, "чтение" в соцсетях совсем не исключается, а наоборот, может стать одним из каналов обратной связи.

14:01    
Вот отличную мысль высказал премьер-министр Медведев Д.А., что надо  некоторых работников заменить роботами.
И начать надо с чиновников.
Представляете, какая благодать настанет!!!
1. Роботы не требуют и не берут взятки.
2. Роботы будут выполнять работу по алгоритмам, в которые будут заложены ЗАКОНЫ РФ.
3. Роботы НЕ БУДУТ тратить время на чтение сетях критики власти , так как нам не будет необходимости критиковать чиновников-роботов.
А как ВЫ считаете?

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