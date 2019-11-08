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14:54

Петербургский подрядчик реставрирует уникальные цепные мосты XIX века под Псковом

фото ЗакС политика Петербургский подрядчик реставрирует уникальные цепные мосты XIX века под Псковом

Единственные в России цепные мосты в городе Остров, чья постройка датируется серединой XIX века, отремонтируют до конца 2020 года на средства федерального бюджета. Работы уже стартовали. Всего, по словам главы Островского района Псковской области Дмитрия Быстрова, которого цитирует ТАСС, на эту цель направлено 308 млн рублей.

"Объект важен, это памятник федерального значения, хотя и находится на муниципальном балансе. Это исторический объект, жемчужина Острова, первая ассоциация с нашим городом", - считает чиновник.

Вести реставрационные работы доверили петербургской компании "Балтийский берег".

Движение по двум 98-метровым мостам открыли в 1853 году в присутствии императора Николая I. До 1926 года значительная их часть была деревянной, что привело к износу.

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