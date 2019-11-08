18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:46

В Петербурге в очередной раз обсудили разницу искусства и вандализма в граффити

фото ЗакС политика В Петербурге в очередной раз обсудили разницу искусства и вандализма в граффити

В пресс-центре «Росбалт» представители искусства вместе с депутатом Законодательного собрания Денисом Четырбоком и администратором группы «Жители МО Литейный округ» Вадимом Суходольским обсудили возможность согласования уличного искусства. Мероприятие прошло 8 ноября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Собравшиеся сошлись во мнении, что стрит-арт - это искусство. При этом, отметили, что нужны критерии отличия вандализма от уличного искусства. Об этом, например, сказала заместитель директора по развитию ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова. 

- У нас нет четких критериев юридических. Мы должны руководствоваться исключительно человеческими, гуманными критериями. Например, не портит ли работа фасад исторического здания, не мешает ли она жителям, не вызывает ли она каких-то острых вопросов относительно своей тематики, не является ли она остромаргинальной и призывающей к конфликтам. В таких случаях - да, это вандализм, - считает Ялова.

Ее поддержал художник и автор «галереи на Радищева» Олег Лукьянов. Он уверен, что одна из существующих сейчас проблем в области уличного искусства - отсутствие установленного регламента, который поможет уличных художникам согласовать свои произведения.

Также Лукьянов добавил, что стрит-арт не всегда уместен в центральных районах города, где большинство зданий является памятниками культуры. С ним согласились другие участники пресс-конференции. При этом, депутат Денис Четырбок отметил, что в центре Петербурга есть множество трансформаторных будок. Их можно разнообразить стрит-артом, считает парламентарий. 

Он напомнил, что первое чтение уже прошел закон о согласовании уличных рисунков. Документ предполагает создание перечня зданий, на которых разрешено создание стрит-арта, и принятие правительством постановления с прописанной процедурой согласования. 

Вадим Суходольский предложил для одобрения рисунков на улице устраивать интернет-голосование среди жителей округа. Эта идея большого отклика не вызвала - другие участники мероприятия посчитали, что это может быть слишком сложно и не все горожане будут голосовать.

Помимо этого, эксперты задались вопросом: останется ли стрит-арт самим собой после согласования? Это направление зарождалось как несогласованная «игра в искусство», пояснила координатор экскурсионных программ в музее стрит-арта Юнна Астраханцева.

- Будет ли стрит-арт стрит-артом? Вопрос очень неоднозначный. Если даже такой закон примут, то опять так встает вопрос: кто будет в инициативной группе [по согласованию стрит-арта]? Будут ли там художники? Будут ли там искусствоведы? Или же просто представители власти? - задалась вопросами Астраханцева. 

По ее словам, часть художников осознает, что их работы будут закрашены.  В этом и есть весь драйв, считает представитель музея стрит-арта.

Четырбок добавил, что невозможно урегулировать все уличное искусство - оно всегда воспринималось как акт неповиновения. Всегда будут художники, которые продолжат творить «под покровом ночи», уверен парламентарий.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:44    
Уровень культуры катастрофически падает. Уже недоразумение вроде Тима называют певцом. Похабник шнур не только певец, но и член комитета Госдумы по КУЛЬТУРЕ. Про народных кумиров вроде бузовой и не говорю. Теперь мазилы стен стали художниками и всерьёз обсуждается вопрос об их легализации. Для размалёвывания стен своего гальюна на любую тему не нужно разрешение. Можно разрешить без согласования мазюкать на стенах общественных туалетов. Порно рисунки привлекут заодно туда любителей поонанировать - доп. доход владельцу туалета. Потакая низменным примитивным вкусам, мы опускаемся до уровня неандертальцев. До уровня папуасов или племён Африки уже дошли - на некоторых своей чистой кожи уже не осталось. Всё заполонило "искусство" тату.

15:11    
"Прозаседавшимся". Вам бы только балаболитЬ....
Взяли бы и почистили грязные и осыпающиеся стены.
А граффити БЕСПЛАТНО (!!!) закрывает это безобразие (грязные и осыпающиеся стены), и если  оно доброе, то зачем тратить деньги на закрашивание???

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:59 Резник и Пивоваров пикетируют на Невском в поддержку политзэков

17:45 Лодейному Полю и Подпорожью присвоят почетные звания

17:39 Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

17:36 Вишневский ответил на критические публикации в свой адрес   2

17:20 Активисты помешали работе очередной "финской ярмарки"

16:59 Владелец лапшичной требует от сотрудников ФБК 100 тысяч рублей после митингов в Москве   2

16:52 Перекрестку в центре Петербурга могут вернуть название Рождественской площади

16:33 Кремль пообещал не запрещать "Википедию" в России   1

16:25 Карельскому чиновнику захотелось пристрелить жалующихся на бездействие его администрации

15:59 Беглов заявил о невозможности выполнить рекомендации ЮНЕСКО по сохранению Петербурга   2

15:27 Совфед предлагает разрешить признавать блогеров иноагентами   1

14:54 Петербургский подрядчик реставрирует уникальные цепные мосты XIX века под Псковом

14:46 В Петербурге в очередной раз обсудили разницу искусства и вандализма в граффити   2

14:18 Депутат ГД от Архангельской области связала убыль населения с популярностью интернета   2

13:58 Навальный потребовал провести урологическую экспертизу Пескова   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru