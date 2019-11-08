Кремль пообещал не запрещать "Википедию" в России

Никто не собирается блокировать доступ к «Википедии» в России после создания Большой российской энциклопедии в электронном виде, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос о возможности блокировки «Википедии» был задан после заседания Совета по русскому языку. На нем президент Владимир Путин заявил, что эту электронную энциклопедию следует заменить «Большой российской», сказав, что это будет «во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме».

«То, что имел в виду президент и некоторые выступающие [на заседании совета] – это то, что при всем уважении все-таки информация, опубликованная в "Википедии" и регулярно обновляемая в "Википедии", никем не гарантируется, не гарантируется ее правильность и достоверность», – приводит слова Пескова ТАСС.

По его словам, президент говорил о том, что «надо сделать доступным гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний» – таковым в Кремле и считают «Большую российскую энциклопедию».

«Ни о каких запретах, каких-то препятствий к доступу к "Википедии" нет и речи быть не может», – подчеркнул Песков.