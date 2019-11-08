Перекрестку в центре Петербурга могут вернуть название Рождественской площади

Маленькая безымянная на сегодняшний день площадь на пересечении 6-й Советской улицы и Красноборского переулка со сквером и строящейся в нем Рождественской церковью может обрести заново свое историческое название, сообщает издание "Канонер".

По данным портала, идею о том, чтобы вернуть перекрестку топоним Рождественская площадь, в настоящее время обсуждают представители комитета по культуре. Первый его зампред Александр Воронко подтвердил, что на ближайшем заседании бюро топонимической комиссии этот вопрос будет подниматься.

Церковь, если работы будут выполнены в срок, должны открыть к ближайшему празднику Рождества 7 января 2020 года. Отметим, что в 2010-е годы ассоциации с Рождеством стали для смольнинских чиновников своего рода идеей фикс: предыдущий губернатор Георгий Полтавченко стремился к тому, чтобы все девять Советских улиц были переименованы в Рождественские, но впоследствии отказался от задумки.

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