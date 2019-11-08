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17:20

Активисты помешали работе очередной "финской ярмарки"

фото ЗакС политика Активисты помешали работе очередной "финской ярмарки"

Активисты, представляющие сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания", собрались 8 ноября с тем, чтобы воспрепятствовать работе так называемой "финской ярмарки" на 8-й Советской улице и разубедить прохожих приобретать на ней какую-либо продукцию-"контрафакт".

Первые два часа с открытия продавцы не могли начать работу благодаря усилиям протестующих, однако последние все равно остались недовольны: им не удалось добиться желаемой для них реакции правоохранителей.

"На ярмарку явился лишь сотрудник полиции, который развел руками, ведь без ОБЭП он сделать ничего не может. Друзья, мы с вами прямо сейчас становимся свидетелями наглого бездействия ответственных органов. Горожан обманывают, а власти тихонько сидят в своих теплых кабинетах", - говорится в мини-отчете о мероприятии.

Участники акции сообщили, что удалось демонтировать наружную рекламу ярмарки.

Ранее те же самые активисты уже вынуждали разойтись людей, торгующих аналогичным товаром на аналогичной ярмарке. События разворачивались непосредственно на Невском проспекте.

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Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"


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