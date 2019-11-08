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17:56

Анохина исключили из регионального политсовета «Единой России»

фото ЗакС политика Анохина исключили из регионального политсовета «Единой России»

Депутата Законодательного собрания Андрей Анохина исключили из состава политического совета  петербургского отделения "Единой России". Решение приняли на партийной конференции 8 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Вместе с Анохиным из совета исключили ещё девять человек. В их числе бывший депутат Законодательного собрания Ватаняр Ягъя, глава МО «Коломяги» Сергей Борисенко, глава МО «Измайловское» Ольга Бубнова, глава администрации МО «Аптекарский остров» Андрей Мартыненко и глава администрации МО «Кронверкское» Андрей Соколовский. 

На их места избрали новых членов, среди которых дочь депутата ЗакСа Веры Сергеевой и глава МО «Пискаревка» Оксана Умнова, глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова и помощник спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и глава МО "Аптекарский остров" Никита Титенко. Он также вошёл в президиум совета.

А вот глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец был исключен из президиума регионального политического совета "Единой России". Также покинул руководящий орган партийного отделения глава Контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников. Вместо него представлять КСП в президиуме будет аудитор Юрий Шутов. 

 

София Саттарова


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20:53    
Допрыгался, Буратино.

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