Главу администрации МО "Аптекарский остров" оштрафовали за неверно составленный контракт

Глава местной администрации МО «Аптекарский остров» оштрафован за нарушения при заключении контракта, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Проверка коснулась закупки для обеспечения муниципальных нужд. Прокуроры установили, что в контракте не были предусмотрены сроки оплаты выполненных работ, что могло нарушить право предпринимателя на своевременную оплату.

Прокуратура возбудила дело по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований закона о контрактной системе в сфере закупок). По итогам рассмотрения дела чиновника оштрафовали на 3 тысячи рублей.

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