18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:42

Возле Кремля повесили растяжку с надписью "Стоп ГУЛАГ" и портретами политзэков

фото ЗакС политика Возле Кремля повесили растяжку с надписью "Стоп ГУЛАГ" и портретами политзэков

Столичные активисты повесили на основание моста рядом с Кремлем широкий черно-белый транспарант с надписью "Стоп ГУЛАГ" и портретами сидящих в настоящее время либо в СИЗО, либо в местах реального заключения россиян, причисляемых к политически преследуемым гражданам.

"Липовые политические дела и огромные тюремные сроки мы видим в новостях каждый день. Эти дела - несправедливость, ложь и циничное беззаконие. Мы не хотим жить в реальности "новый день - новое уголовное дело против нас", - говорится в посте участницы перфоманса, Марии Алехиной.

В своеобразной галерее - портреты карельского историка Юрия Дмитриева, фигурантов "ростовского" и "московского" дел, дела "Нового величия".

Мост, на котором установили растяжку, печально знаменит: в 2015 году на нем застрелили оппозиционного политика Бориса Немцова.

file2818.jpg (32 KB)

Фотография: Александр Софеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22:08    
Отличная акция. Молодцы!

21:01    
Нельзя ни на минуту давать забыть этим палачам, что весь мир их ПРЕЗИРАЕТ!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
22:06 Выборы и раскол: О чем говорили на конференции «Единой России» в Петербурге

20:50 Латынина: Никто для девальвации русского языка не сделал больше, чем Кремль   2

20:08 Соболь с невозмутимостью отнеслась к иску от лапшичной   6

19:42 Возле Кремля повесили растяжку с надписью "Стоп ГУЛАГ" и портретами политзэков   2

19:13 Удальцов доволен тем, как прошел "народный импичмент" власти 7 ноября   5

18:54 Генпрокуратура намерена изъять у Шестуна недвижимость еще на миллиард рублей

18:29 Лингвисты назвали "пожар" и "протест" словами 2019 года

18:23 Муниципал: Главу администрации МО "Аптекарский остров" оштрафовали за неверно составленный контракт

17:59 Резник и Пивоваров пикетируют на Невском в поддержку политзэков   5

17:56 Анохина исключили из регионального политсовета «Единой России»   1

17:45 Лодейному Полю и Подпорожью присвоят почетные звания

17:39 Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

17:36 Вишневский ответил на критические публикации в свой адрес   6

17:20 Активисты помешали работе очередной "финской ярмарки"

16:59 Владелец лапшичной требует от сотрудников ФБК 100 тысяч рублей после митингов в Москве   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru