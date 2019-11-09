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10:28

На примере Москвы Пархоменко убедился в эффективности "умного голосования"

фото ЗакС политика На примере Москвы Пархоменко убедился в эффективности "умного голосования"

Публицист Сергей Пархоменко, наблюдая за деятельностью нового состава Московской городской думы, пришел к заключению, что стратегия "умного голосования", активно предлагавшаяся нынешним летом командой Алексея Навального, уже начала приносить свою пользу. Главнейший аргумент состоит в том, что десятилетиями замалчиваемые и при этом важнейшие вещи стали наглядными, а публичных вопросов к власти и к ее бюджетным "аппетитам" стало на порядок больше.

"Обнаружилось, например, что московский бюджет совершенно непрозрачен и деньги в основном расходуются в виде целевых программ. Что внутри этих программа абсолютно никто не знает и абсолютно никому не собирается докладывать. Теперь у нас появились люди, которые могут попытаться раскрыть эту информацию. Штука заключается, несомненно, в том, что колоссальное количество денег расходуется на внеконкурсной основе, и это видно в этом бюджете", - отметил он в эфире авторской радиопрограммы.

По словам Пархоменко, феномен "умного голосования" и его результат важен как минимум психологически: можно настоять на той кандидатуре, против которой возражает власть.

Стратегия "умного голосования" заключалась в том, чтобы на выборах любого уровня в единый день голосования 8 сентября ставить "галочку" за самого сильного кандидата, оппонирующего кандидату от власти хотя бы формально. Таким образом в Мосгордуму удалось провести 20 человек из 45. Ранее в московском парламенте подавляющее большинство мандатов доставалось единороссам.

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16:33    
"Отчитаться перед хозяева надо!"
Отчиталась?

16:32   Бордунов  
10:45, 14:27 Привет, Насральная. Ты почти научилась правильно писать фамилию Навального. Благотворное влияние моей фамилии? Что приписал себе Навальный, если успех кампании признан даже твоей спутницей по линии партии Колб? Даже двумя Колб.

14:27      Бордунов  
10.45 Напомню известное выражение, применимое к навальному. "Сам себя не похвалишь-весь день как оплёванный ходишь". Наглое приписывание себе результатов, которые произошли независимо от действий заявителя-характерная черта таких типов. Отчитаться перед хозяева надо!

10:45    
Думаю, что суждение неверно, так как и без умного голосования результаты в Москве могли быть примерно такими же, которые рекламирует Навальный и его дружбаны по прозападной "пятой колонне"! Доводов этому масса, ну, к примеру, 18 ставленников власти из 18 стали губернаторами, хотя применялось "умное голосование"!!! Более того, НИКТО из оппонентов даже близко не составил конкуренции, хотя на предыдущих выборах без "умного голосования" таких примеров было много(Хабаровск,Приморье,Хакассия и тд.) Так о какой эффективности "УГ" говорят прозападные либерал-гомосеки, выдавая желаемое за действительное!

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