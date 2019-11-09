Активисты Центрального района празднуют сохранение автобуса, связывающего их с Купчино

Активисты, представляющие сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания", получили радостный для них ответ от комитета по транспорту, в котором говорится, что автобусный маршрут №54, вопреки первоначальным намерениям, будет сохранен и продолжит связывать центральную часть города с Фрунзенским районом.

Раньше в комитете полагали, что маршрут дублируется автобусом №74 и поэтому не представляет собой ценности, но, как представляется активистам, их роль в переубеждении чиновников сыграна, и она - основополагающая.

"Надеемся, что и в дальнейшем другие комитеты и органы власти будут учитывать мнение жителей города", - пишут модераторы сообщества.

Их "победу", как они называют случившееся, обеспечило, по их же мнению, личный визит в комитет, а также "вирусный" пост о проблеме, собравший около 200 тысяч просмотров.