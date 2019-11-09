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15:21

Касьянов рассказал о планах своей партии по "декоммунизации" России

фото ЗакС политика Касьянов рассказал о планах своей партии по "декоммунизации" России

Лидер партии "Парнас" Михаил Касьянов рассказал о том, чего он и его соратники добиваются в рамках объявленной ими декоммунизации страны. Самым страшным злом, по его словам, является власть силовых структур, особенно тайной полиции, что отчасти он наблюдает сегодня, и, пока не будет дана оценка ВЧК, НКВД и КГБ, положительных изменений во внутренней политике трудно ожидать - такова позиция его демократической организации.

"Мы должны очистить свои мозги от этого и поставить во главу угла то, что есть главная ценность, которая записана в Конституции нашей – это человек, его права, его свободы, это свободная пресса, это разделение властей, это независимый суд, это все, все, все, а не вертикаль власти и подчинение каким-то непонятным государственным интересам, будь они в Африке, а, может, где-то в «Северном потоке», где-то они еще",- заявил политик в эфире "Эха Москвы".

Касьянов также сообщил, что его сподвижникам не разрешают воплотить подобного рода настроения в уличные акции: московская мэрия регулярно "зарубает" заявки на протестные антикоммунистические выступления.

Отметим, что руководство партии "Парнас", впечатлившись разгоном летних митингов в самом их начале и недопуском независимых кандидатов, отказалось от борьбы за депутатские мандаты в Московской городской думе.

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16:48   Бордунов  
16:16, 16:17 Привет, Насральный! Обезмуживание придало тебе новые силы для фантазий, но отняло остатки ума.
"Если будет..., то будет..."
Эту лошадь (права человека) уже запрягали позади телеги. "Не шмогла".

16:20    
15:41 Кое-кто уже промывал людям мозги этим лозунгом. Тогда это звучало: "Дойчланд юбер аллес". И тоже противопоставлял правам и свободам людей. Фашизм в ад!

16:17    
16-09 Привет, пригожинский поварёнок! Ещё не опохмелился после вчерашнего? Или уже не на что, вчера всё просадил? Маловато тебе Пригожин платит. Переходи к другому работодателю. Правда, у меня иногда возникает вариант, что ты и так работаешь на двух хозяев. У тебя один день Навальный спаситель отечества, другой день-нехороший человек. Умный телёнок двух маток сосёт.

16:16    
16:09. Если будет сильная Россия, мощная в экономическом, военном, культурном плане, то будут здравствовать и россияне! А вот если Россия развалится, потеряет суверенитет и свою самобытность, то россияне растворятся по миру, как к примеру, ассирийцы т масса других народов...

16:09   Бордунов  
15:41 Саша, а зачем такое государство ради государства?

15:51    
"МишаДваПроцента" еще не на нарах??! Неожиданно.

15:41    
Государство Россия превыше всего!!! Его мы должны постоянно усиливать, беречь, охранять и сохранить потомкам!!! Права, свободы человека - вторичны, а может и третичны...

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