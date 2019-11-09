В Петербурге появится памятник Калашникову Памятник в честь изобретателя самого распространенного в мире автоматического оружия АК-47, Михаила Калашникова, установят в Петербурге, сообщает пресс-служба Западного военного округа. "Бронзовая фигура создателя легендарного оружия украсит площадку перед главным входом в старейший военный музей России в конце ноября", - пообещали организаторы. Постамент должен появиться в Александровском парке, в непосредственной близости от станции метрополитена "Горьковская". Михаил Калашников изобрел и соорудил свой знаменитый автомат в 1947 году. Оружие ввиду своей эффективности моментально стало популярным и используется по сей день. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен