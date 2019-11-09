Беглов назвал сроки перевода всех котельных на газовое обеспечение

Губернатор Александр Беглов посетил крупнейшую на территории Петербурга котельную и пообещал, что все существующие котельные в ближайшем будущем будут обеспечивать газом жилые дома. Об этом сообщила преcс-служба городского правительства. Ждать осталось семь лет.

"У нас 1100 котельных, из них 71 работают неэффективно – это 1%. К 2026 году все котельные города будут переведены на газ", - сообщил Беглов.

Главный городской чиновник также доложил, что до 15 ноября все теплообъекты получат паспорта готовности к зиме, а на сегодняшний день, к 9 ноября, готово из них 90 процентов.

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