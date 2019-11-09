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18:00

Беглов назвал сроки перевода всех котельных на газовое обеспечение

фото ЗакС политика Беглов назвал сроки перевода всех котельных на газовое обеспечение

Губернатор Александр Беглов посетил крупнейшую на территории Петербурга котельную и пообещал, что все существующие котельные в ближайшем будущем будут обеспечивать газом жилые дома. Об этом сообщила преcс-служба городского правительства. Ждать осталось семь лет.

"У нас 1100 котельных, из них 71 работают неэффективно – это 1%. К 2026 году все котельные города будут переведены на газ", - сообщил Беглов.

Главный городской чиновник также доложил, что до 15 ноября все теплообъекты получат паспорта готовности к зиме, а на сегодняшний день, к 9 ноября, готово из них 90 процентов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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22:26    
Будем топить трупами. Занимаем очередь -  все на флешмоб ЕдРа: выражаем истинный восторг и пляшем с бантиками.

18:30     Бордунов  
Это всё пиар, предвыборный ход! Не верьте! Газа совсем не будет. Будут топить дровами. Для  заготовки дров воровская кровавая власть арестует всех честных борцов с режимом и пошлёт их на заготовку дров. Все на митинг! Навальный и соболь ждут вас, идиоты !

18:22    
Вот и газовых камер строить не надо...

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