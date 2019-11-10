Подозреваемого в расчленении девушки историка СПбГУ Соколова проверят на вменяемость

Доценту СПбГУ Олегу Соколову, подозреваемому в убийстве 24-летней девушки, предстоит пройти психиатрическую экспертизу, поделился с РБК адвокат Александр Почуев.

По его словам, только следствие покажет, что могло послужить мотивом для свершенного преступления.

"Версия защиты пока построена на том, что Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором, что-то на него сильно повлияло. Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта, поэтому здесь можно пока лишь строить предположения", - отметил Почуев.

Адвокат подчеркнул, что Соколов в содеянном искренне раскаивается.

"На данный момент явка с повинной подразумевает под собой добровольное чистосердечное признание в совершении преступления", - резюмировал Почуев.

Напомним, накануне, 9 ноября, утром Соколова выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела. Кроме того, в его рюкзаке "покоились" отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, оперативники обнаружили там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в Петропавловской крепости.