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15:45

Глава МВД наградил особо отличившихся сотрудников ведомства

фото ЗакС политика Глава МВД наградил особо отличившихся сотрудников ведомства

Руководитель Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником - Днем полиции - и вручил особо отличившимся государственные награды, извещает пресс-служба МВД.

В нынешнем году к госнаградам были представлены 492 работника министерства и свыше 9 тысяч региональных сотрудников МВД.

Колокольцев отметил, что за прошедший год была проделана большая работа по охране общественного порядка - особенно, в период проведения выборов, крупных международных спортивных и иных значимых мероприятий. Министр наказал своим подопечным "не сбавлять оборотов" в борьбе с преступностью и трудиться над повышением доверия к полиции - в частности, и МВД - в целом.

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18:42    
15:53 Твоя БДСМ-ориентация, фашист Саша, ни для кого не секрет. Фашизм в ад!

16:22    
15:53 Сдай свой скальп добровольно, чтобы наградили как можно больше палачей.

15:53    
Надо награждать правоохранителей за количество снятых скальпов с прозападных мразей на бунтарских тусовках! Как в демократической Америке в своё время премировали силовиков за скальпы индейцев!

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