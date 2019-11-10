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18:00

Невзорову удалось продать за 19 тысяч рублей книгу "маньяка Соколова" с автографом автора

фото ЗакС политика Невзорову удалось продать за 19 тысяч рублей книгу "маньяка Соколова" с автографом автора

До сегодняшнего дня книга "Армия Наполеона", принадлежащая перу историка СПбГУ Олега Соколова, с автографом автора имелась в собственности публициста Александра Невзорова. Эксперимента ради он решил выставить на продажу свой экземпляр, подписанный автором так: "Уважаемому Александру с пожеланиями самых великий свершений и на добрую память от его почитателя и автора этой книги". Цена лота - 19 950 рублей.

"Новости нашего магазина. Книга маньяка Соколова ушла через 10 мин после появления на сайте", - сообщается в Instagram "Nevzorov.tv".

"Мне дарят кучу книг - исторических, психологических. Я говорю, заберите от меня макулатуру. Даром никто не брал. Стоило одному из авторов кого-то зарезать, и книгу немедленно готовы купить за любые деньги", - рассказал журналист в беседе с телеканалом 360.

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Сегодня Соколова выписали из больницы, где он "лечился" от переохлаждения, полученного вследствие купания в Мойке, и доставили на допрос в СК. Меру пресечения профессору выберут завтра, 11 ноября.

Утром 9 ноября Соколова выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела. Кроме того, в его рюкзаке "покоились" отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, оперативники обнаружили там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в Петропавловской крепости.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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