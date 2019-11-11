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12:30

Жириновский: Коммунисты обещают какой-то "новый социализм", а значит, дадут и "нового Сталина", и "новый ГУЛАГ"

фото ЗакС политика Жириновский: Коммунисты обещают какой-то "новый социализм", а значит, дадут и "нового Сталина", и "новый ГУЛАГ"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский напомнил коммунистам, которые 7 ноября - как в Москве, так и Петербурге - вышли на очередное парадное шествие в память о революции, о заслугах и наследии их "предков" - большевиков.

"После 1917 г. большевики уничтожили весь частный сектор России. Индивидуализм они заменили коллективизмом, "кулаков" - колхозниками. И в какой системе лучше работали? В колхозах большинство были бездельниками, прятались за спинами талантливых людей, зато премии поровну делили. Во время "перестройки" начали откат к старой системе. Но кто это делал? Бывшие "цеховики", которые работали в тени при советской власти. То есть новую экономику создавали те же коммунисты, но привыкшие работать незаконно", - подсказывает Жириновский.

Сегодняшние коммунисты, продолжает либерал-демократ, вновь выходят на улицы, неся в руках портреты Владимира Ленина и Иосифа Сталина, и поют знаменитые песни советских времен, в которых говорится о готовности умереть за "власть Советов".

"Они никак не поймут, что люди жить хотят, а не умирать. А коммунисты только и научились за годы власти хорошо хоронить. Они обещают нам какой-то "новый социализм". А значит, дадут и "нового Сталина", и "новый ГУЛАГ", - подытожил рассуждение Жириновский.

Напомним, петербургское отделение КПРФ, невзирая на отказ Смольного согласовать акцию, решило все же прогуляться 7 ноября по Петровской набережной и возложить цветы к крейсеру "Аврора" в честь годовщины Октябрьской революции. Праздник, впрочем, практически сразу пошел не по плану: следившая за коммунистами полиция заявила, что мероприятие и флаги КПРФ "незаконны", и задержала более 10 человек. В их числе оказалась и депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова. Впрочем, до "Авроры" они все же дошли и пели песни рядом с задерживающими их полицейскими. Подробнее об акции - в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:30    
16:49. Я не ради какой-то выгоды или славы здесь на сайте пишу с десяток лет...Просто до читателей сайта хочется донести правдивую информацию, потому что всю историю и политику антисоветчики-русофобы тотально оклеветали, оплевали...

16:49    
14-23 Саша ! Не первый раз пишу вам - не мечите бисер перед свиньями. Неужели вы уверены, что эта аудитория согласится с вами ?  Одни умишком не вышли и с трудом понимают ваши мысли, а другие, даже понимая вашу правоту, из прЫнцЫпа не будут.

15:47   лютый яблочник  
Тут Жир прав, но социализма уже не будет, поскольку в него наигрались, он не сработал, байками про социализм можно было одурачить неграмотных крестьян из Российской Империи в начале 20 века, а сейчас современному человеку это не нужно, ненужно это и самим коммунистам, формат общества потребления всех устраивает, даже нищие сейчас живут лучше чем при совке!

14:33    
14:23 Ну, тебе-то - защитнику олигархов и поклоннику диктатуры в буржуазном государстве, фашист Саша, виднее, что такое "социализм в классическом, научном понимании этой ОЭФ"! Сравнивая Боливию с Норвегией ты, наверное, как знаток классики, разглядел много общего. И выводы соответствующие: надо всё поставить под строгий контроль коррумпированной олигархической системы власти - тогда точно заживём по-человечески!

14:23   Саша  
13:58. Хочу напомнить, что Боливия, как, кстати, и Венесуэла никогда не были друзьями СССР и не входили в МСС! Никогда и никто реально, включая Уго Чавеса, Мадуру и Моралеса, там не строил социализм в классическом, научном понимании этой ОЭФ! Там был и есть ОБЫЧНЫЙ капитализм, с почти 100% частной собственностью и тд. Но с определённой социальной направленностью, что ли, похожую на ситуацию в Швеции, Норвегии, к примеру... Сейчас вообще ВСЮ Латинскую Америку трясёт- постоянная смена правительств, перманентные выборы, бунты, мятежи итд. Не исключение одна из самых бедных стран Боливия, в которой российские компании пытались заработать деньги на разработке нефтяных месторождений и др. Здесь важно другое для Путина, а именно, что надо держать армию и МВД под строгим контролем, чего не делал Моралес, в отличие от того же Мадуры!

14:16    
14:00 Лже-Бордунов, кстати, сейчас в Боливии, после того, как Моралес сбежал, по стране отлавливают фальсификаторов голосования. Там, ведь, в том числе, по предварительным данным проходила агитация по соцсетям и из России. Не ваши ручки свои корявые приложили?

14:00      Бордунов  
По поводу неразрешённого шествия 7 ноября. Полиция действовала как положено. Депутатку-коммуняшку как драную кошку запихнули в автозак. Вот так надо всегда с организаторами запрещённых сборищ любых партий и движений.. Без уговоров и предупреждений в автозак. Неплохо их помять при этом. Молодец новый начальник полиции.

13:58    
Саша, поздравляю тебя с очередным "прорывом" путинской внешней политики. На выборах президента Боливии Эво Моралес, бывший президент, большой друг Путина, строивший свой личный социализм, победил в первом туре с превышением 50%, как это принято в путинской России, и сразу же получил полную страну протестующих против фальсификаций голосования, отказ полиции выполнять приказы и совет от армии - уйти в отставку. Что и сделал. А всё потому, что там поработали российские пропутинские политтехнологи (по слухам - под крышей "Росатома"). Коллеги твоих пригожинских хозяев.

13:01   Саша  
Или вот Жирик постоянно клевещет про геноцид народа Сталиным...Гнусная ложь, так как в годы правления Сталина естественный прирост(родилось-умерло) населения СССР был в среднем ПЛЮС(!!!!!!!!!!!) 3 миллиона человек в год, даже в 1937-1938 годах естественный прирост населения ПЛЮС(!!!!!!!!) 3,2 миллиона человек в год! Какой геноцид, если, к примеру, с 1 января 1937 года по 1 января 1941 население СССР выросло на 34 миллиона!!!!!!!!!!!!!!!! А сейчас, к примеру, у Путина, как и в 90-годы у Ельцина, и естественный прирост, и общая численность населения буржуазной России в глубоком МИНУСЕ(!!!) Так кто устроил геноцид???

12:48    
Жирик сделал свою карьеру в основном на антисоветизме и антисталинизме..И сейчас на них же очки зарабатывает в среде себе подобных антисоветчиков...Всё это так старо и постоянно клевета во всём!!! К примеру, Сталин в конце 30-х годов собирал КОЛХОЗАМИ(!!!) по 90 миллионов тонн зерна в год, что больше, чем в царское время, когда в сельском хозяйстве было занято 85%(!!!!!!) населения России, а в конце 30-х менее 60%, так как 20 миллионов крестьян уехали на ПМЖ в города на стройки пятилеток...

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