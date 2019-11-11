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13:21

До конца 2019 года Смольный планирует выкупить у застройщиков 10 соцобъектов

фото ЗакС политика До конца 2019 года Смольный планирует выкупить у застройщиков 10 соцобъектов

До конца 2019 года Смольный собирается приобрести в собственность города еще 10 объектов социального строительства, известил во время заседания председатель КИО Валерий Калугин.

На прошедшем сегодня совещании был утвержден список из пяти таких объектов: помещений под поликлиники, детский сад, подростковый клуб, МФЦ и физкультурно-оздоровительный комплекс. Территориально они все находятся в Красносельском районе Петербурга.

"Объекты в высокой степени готовности, в этом году мы их покупаем, и как раз в Красносельский район, где не хватает с новой застройкой таких помещений, добавляем туда социалки, которой просто не хватает тогда. Когда у нас сейчас деньги есть, тем более, федеральные, нам, конечно, в этом году полегче", - цитирует ИА REGNUM заявление Калугина.

Следует напомнить, что в текущем году в бюджете города катастрофически не хватало денег на приобретение соцобъектов: на эти цели в 2019-м было выделено лишь 10,6 млрд рублей.


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