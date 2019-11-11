18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:50

ФБК обнаружил у семьи прокурора Москвы недвижимость в Испании, Черногории, на Рублёвке и Волге

фото ЗакС политика ФБК обнаружил у семьи прокурора Москвы недвижимость в Испании, Черногории, на Рублёвке и Волге

У экс-супруги главного прокурора Москвы Дениса Попова имеется в собственности гостиница и три дома в Черногории, а также недвижимость в Испании. Этими сведениями поделились сторонники Алексея Навального в новом расследовании ФБК.

Утверждается, что в 2009 году Попова будучи еще замужем за чиновником учредила в Черногории компанию Monte Biser. На тот момент совокупный доход их семьи - согласно официальным данным - составлял 57 тысяч рублей в месяц. Компании Monte Biser принадлежит гостиница на берегу Черного моря - номер в ней можно заказать через Booking.com. Именно этот курорт, рассказывают в ФБК, является любимым местом отдыха семьи прокурора.

В 2018 году среди учредителей черногорской фирмы кроме Ирины Поповой, которая на тот момент уже развелась, появляется офшор с Британских Виргинских Островов. Навальный высказал мнение, что таким образом прокурор получил свою долю в фирме.

Кроме гостиницы на побережье, компании Поповой принадлежат три строящихся рядом с местным горнолыжным курортом Колашин дома, а также земля площадью более тысячи гектаров.

Совокупная стоимость черногорской недвижимости, подсчитали в ФБК, - не менее трех миллионов евро.

В 2009 году нетрудоустроенная Ирина Попова приобрела в собственность квартиру стоимость 645 тысяч евро в городе Марбелье в Испании. В декларации её тогда ещё супруга за 2010 года данное жилье указано не было.

Помимо перечисленного выше, подытожили в ФБК, Попова является "номинальной владелицей" рыболовной базы на Волге, а 79-летняя мать прокурора имеет дачу на Рублевском шоссе.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:49   Бордунов  
Замечательное расследование. Главное, понятно, почему Метельский "чист перед законом". Вор вора не сдаст. Пока.
.
14:37, 15:19 Там поболее $3 млн. Не преуменьшай успех коррупционера и лицемера. Твои аргументы по облизыванию вороватого бюрократа похожи на анекдот. "Рабинович, на какие деньги вы купили "Волгу"? Продал велосипед, чуть-чуть доложил и купил мотоцикл. Потом продал мотоцикл, чуть-чуть доложил и купил "Запорожец" и так далее до "Волги"
15:23 Это у него профессиональное.
14:23 Привет, Насральный!

15:23    
15:19 Вы не видите разницы между "всеми" и сотрудниками прокуратуры или руководящими должностными лицами органов власти?

15:19    
14:55. Только в США проживет почти 2 миллиона бывших и действительных россиян и думаю, что они не под мостами живут в коробках... В России 90% россиян имеет собственность, купленную на средства помимо официальной зарплаты и тогда надо, чтобы ВСЕ поясняли откуда деньги...

14:55    
14:37 - тролль кинулся на защиту мутного деляги при бюджете. Какой ещё может быть путь у семьи Попова, если его официальная зарплата сильно не дотягивает до озвученных сумм? Пусть пояснит.
Миллионы россиян? Серьезно? Вы с Насральным (14:23) тоже так делаете?

14:48    
14:23 Вопрос содержания, господин Насральный. Если комментатор из раза в раз жонглирует фактами, передергивает смыслы, притягивает за уши, наводит тень на плетень, врет, домысливает, выдает собственные мысли за мысли другого человека и все это идет по соцсетям в виде компании, этот комментатор - классический тролль (лжец). По поводу адресов, размера оплаты, спонсоров целей и задач материала в сети навалом. Однако, вам ли не знать?
Вы можете писать, что угодно, но, даже под чужой фамилией, вы узнаваемы.

14:37    
14:09. Я употр[цензура] слово ДОНОС по аналогии с антисталинистами, которые называют так любую информацию граждан в органы в то время на кого-либо...Какая доказательная информация у ФБК, если нет НИ ОДНОГО(!!!!!!!) доказательства, что семья Попова приобрела эти деньги 3 миллиона долларов КРИМИНАЛЬНЫМ путём...А может они недвижимость родителей продали, дачу в Подмосковье,драгоценности и тд. для покупки недвижимости заграницей, как делали и делают миллионы россиян...

14:23   Бордунов  
14-09 Примем на веру, что автор 13-58 лживый пригожинский тролль. Почему же вы такой скромный ? Про вас также я напишу, что вы-тролль. И что ?  Напишите чей тролль вы, фамилию хозяина, его гражданство, способ и размер оплаты. Откуда вы узнали, что он тролль и именно пригожинский? Других фамилий не знаете или под копирку пишете старые данные ? Может, просто нравится слово "тролль" ? Почему забыли (или по молодости не знаете) упомянуть адрес на Савушкина  и сумму 85 руб. ? У вас оплата явно больше.

14:09    
13:58 "Донос"? С каких это пор, лживые пригожинские тролли стали такими противниками доносов? Только что, на пуле пригожинских интернетпомоек, развернули клеветническую кампанию против депутата Вишневского, которая уже признана профессионально неприемлемой в журналистском сообществе Санкт-Петербурга. А здесь, - вполне доказательная информация. На путинской "элитке" уже российского клейма негде ставить: всё проштамповано иностранным гражданством, видами на жительство и владением элитной недвижимостью за границей. Россия под внешним управлением настоящих "патриотов".

13:58    
Очередной донос ФБК и совершенно всё бездоказательно! Да и сумма в 3 миллиона долларов никак не впечатляет...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
21:00 Муниципал: Горизбирком подал в Горсуд иск о расформировании ИКМО "Екатерингофский"

20:57 "Шокирован чудовищным преступлением": СПбГУ увольняет историка Соколова из-за убийства студентки

20:34 Пострадавшую при прорыве паропровода на заводе "Балтика" госпитализировали с ожогами средней тяжести

19:50 Фигуранты дела "Сети"* голодают, требуя расследовать сообщения о пытках в ФСБ   2

19:21 Резник напомнил об отписке Минобрнауки на просьбу принять меры к историку Соколову   2

18:50 Два человека пострадали при прорыве паропровода на заводе "Балтика"

18:38 Суд отказался рассматривать иск такси к Золотаревскому из-за акции протеста 10 августа

17:58 Фигурантов дела "Нового величия" оставили под арестом еще на три месяца   3

17:47 Муниципал: ЦИК заявил о заинтересованности в деле об отмене выборов в МО «Екатерингофский»   1

17:29 СМИ: Семья Асада владеет 19 квартирами в "Москва-Сити" стоимостью 40 млн долларов   3

17:10 Суд арестовал преподавателя СПбГУ Соколова по делу об убийстве студентки

16:30 Смольный передал три участка на юге Петербурга под строительство храмов

15:53 Историку Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки   3

15:15 Песков допустил перепроверку декларации прокурора Москвы после расследования ФБК   4

14:47 Все материалы по делу журналиста Голунова засекретили   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru