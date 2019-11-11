За махинации с недвижимостью в центре Петербурга замглавы Фонда имущества получил условный срок

Октябрьский райсуд Петербурга вынес приговор замгендиректора Фонда имущества Петербурга Илье Жинкину и его подельникам, следует из информации, которую публикует объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Жинкину назначили 7 лет "условно" со штрафов в размере 3,5 млн рублей, обвинив во взятках, легализации денег и махинации с недвижимостью. Также он на 8 лет отстранен от госслужбы. Жинкин попался на двух эпизодах с нежилыми помещениями на Невском проспекте и 1-й Советской улице. Бизнесмены выплатили ему в общей сложности окло 1,6 млн рублей за услуги в виде беспрепятственной продажи коммерческих площадей.

Подельниками Жинкина признали замдиректора казенного учреждения "Имущество" Александра Иванова и предпринимателя Сергея Солопова. За посредничество они также получили условные сроки: Солопов осужден на 5 лет и штраф в 1,75 млн рублей, Иванов - на 4 года и 8 месяцев с аналогичным штрафом. С Жинкина и Солопова также взыскали 750 и 250 тысяч рублей в пользу Пенсионного фонда России.

Фигуранты разбирательства признали вину.