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14:15

"Потрясающе": Светов сетует, что его хотят взломать в соцсетях

фото ЗакС политика "Потрясающе": Светов сетует, что его хотят взломать в соцсетях

Либертарианец Михаил Светов, некоторое время назад ставший участником уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщил, что его аккаунты в социальных сетях пытаются массово взломать.

"Мне прямо сейчас пытаются взломать все аккаунты. Одновременно пришли запросы паролей от ФБ, Твиттера, даже Амазона и Сбербанка. В телеграме массово зарепортили аккаунт, что я теперь людям первый писать не могу. Потрясающе", - негодует Светов у себя в Twitter.

В поле зрения правоохранителей либертарианец попал после того, как сотрудник МИЦ "Известия" подал на него заявления в полицию. Он якобы обнаружил в Instagram Светова от 2012 года некое фото компрометирующего содержания и решил сообщить об этом полиции. Из-за этого силовики спустя семь лет стали его обыскивать, допрашивать и даже назначили урологическую экспертизу.

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20:15    
Пригожинский тролль-любитель клубнички (16:37) ищет у Светова что-нибудь пикантное. Рискует найти... на свою ж...

16:37   Бордунов  
Просто любители клубнички надеются найти у него ещё  что-нибудь пикантное, а вы "террор, террор...", подозрительный вы наш. Лечиться надо.

15:06    
Нужна коллективная системная защита от государственного кибертеррора.

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