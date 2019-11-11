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15:53

Историку Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки

фото ЗакС политика Историку Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки

Следствие предъявило доценту СПбГУ Олегу Соколову обвинение по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает РИА "Новости". 

В Октябрьском районном суде проходит заседание, на котором Соколову избирают меру пресечения. На суде Соколов сказал, что четырежды выстрелил в Ещенко из обреза и расчленил тело пилой и кухонным ножом, передает "Фонтанка.ру". Судья объявила перерыв, чтобы подозреваемый пришел в себя после рыданий. 

Сторона защиты просила закрыть заседание. По словам адвоката Александра Почуева, на заседании могут быть разглашены сведения об интимной жизни, медицинские сведения о здоровье Соколова и "сведения, унижающие честь и достоинства". Судья отказала в ходатайстве, оставив заседание открытым.

Ранее адвокаты Соколова дали понять, что постараются добиться переквалификации дела на "убийство в состоянии аффекта". Наказание по ней - исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы до трех лет.

Соколова задержали 9 ноября, достав в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела, и с рюкзаком, в котором лежали отрезанные кисти рук. В доме профессора оперативники нашли части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября. 

Накануне Соколов признал вину. Перед этим его выписали из больницы, куда он попал после нахождения в Мойке с переохлаждением, и доставили на допрос в СК. 

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19:13   Бордунов  
16:17 Привет, Насральный. Ты же не сам такой родился. Продажность, небрезгливость, лживость, видимо, культивировались в твоей семейке.
15:59 Характерно, да. Зубова, например, сложно представить костюмированным полководцем или на короткой ноге с минкультуристом.

16:17      Бордунов  
Что характерно, идиотов не сеют, они сами рождаются независимо от политического строя в стране.

15:59    
Что характерно, по политическим взглядам Соколов был крайне правым, симпатизировал Ле Пен. Вполне в тренде путинской пропаганды.

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