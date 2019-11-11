Два человека пострадали при прорыве паропровода на заводе "Балтика"

На территории пивного завода "Балтика" на Парнасе прозошел прорыв паропровода, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" во "ВКонтакте".

По предварительным данным, произошел прорыв паропровода. Пар вышел на поверхность на площади в 15 кв. м., передает 78.ru со ссылкой на источник. Из опубликованных видео видно выбитые стекла, следы крови. Пострадали два человека, пишет ТАСС.

По словам представителей компании, пострадавшие получили "незначительные травмы в результате прорыва теплосети". Работа предприятия не была остановлена.