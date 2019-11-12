КС РФ разрешил изымать имущество у тех, кто не сможет доказать законность его приобретения

Конституционный суд России постановил, что следует изымать имущество не только у коррупционеров, но и лиц, которые не смогут доказать легитимность его приобретения, пишут "Ведомости". Это могут быть как ближайшие родственники обвиняемого, так и его друзья, знакомые. Данное решение было вынесено КС РФ в рамках дела осужденного за взяточничество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких.

Заявители иска считают, что изъятие у друзей и родственников Захарченко имущества на 9 млрд рублей было незаконным, так как Генпрокуратура не предоставила прямых доказательств того, что имущество было куплено на незаконные доходы бывшего силовика. Между тем суд не узрел противоречий в нормах, позволяющих конфисковать в пользу государства имущество, если оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих.

Фактически Конституционный суд РФ поставил точку в споре, и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, считает защитник Захарченко Александр Горбатенко.

Доказывать легитимность приобретения имущества придется через суд, предоставив на изучение судье справки из налоговой по форме 2-НДФЛ. Другому доказательству служитель Фемиды точно не поверит, констатирует Горбатенко.

"С моей точки зрения, конфискация собственности - это серьезнейший акт, который не может происходить произвольно и обоснование которого должно быть убедительным. У нас же прокуратура давно ничего не доказывает - она просто излагает свою позицию, а суд с ней соглашается", - вторит коллеге адвокат Алексей Мельников.

Напомним, задержание Захарченко в 2016 году принесло ему всероссийскую славу, поскольку в квартире обнаружились баснословные суммы наличных денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Кроме того, у него в собственности обнаружилось несколько квартир и автомобилей. Объяснить происхождение денег и имущества экс-полковник затруднился.

1 декабря 2017 года все средства Захарченко были перечислены в федеральный бюджет.

Добавим, в годы своей службы в МВД полковник работал в антикоррупционном главке.