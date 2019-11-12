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10:21

Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться тет-а-тет в Казахстане

фото ЗакС политика Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться тет-а-тет в Казахстане

Экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести свою первую встречу на просторах некогда вверенной ему республики, передает "Интерфакс". По мнению Назарбаева, скорейшая аудиенция двух национальных лидеров поможет приблизить сроки разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - поделился Назарбаев во время заседания политического форума "Астана клуб" в Нур-Султане.

Он предложил Путину и Зеленскому обсудить положение в ДНР и ЛНР в "нормандском формате" и попробовать привлечь к диалогу США. В то же время проблема, подчеркнул Назарбаев, "решается только между двумя государствами, а не между всеми".

Зеленский предложение Назарбаева приветствовал, заявив, что согласен на дискуссию лишь тет-а-тет. Последний сообщение передал Путину.

"Теперь посмотрим. Путин хочет, чтобы там [на юго-востоке Украины] наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", - уверен бывший руководитель казахской республики.

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14:15    
Спорим, Путин не согласится на встречу!

14:13    
Пробираться на встречу ночью огородами бесшумно и  молчать.

10:48   Саша  
В ближайшие 1,5 месяца решится во многом судьба Украины, да и Зеленского заодно!!! Я уже писал здесь на сайте, что у ПУТИНА полны руки КОЗЫРЕЙ(!!!!!!!) по Украине касательно будущего ДНР и ЛНР, транзиту газа и тд. Путин тянет время, которое работает исключительно на него, выжидает, ДЕМОНСТРАТИВНО не идёт на переговоры с Зеленским, "нормандской четвёркой", потихоньку продавливает своё решение по транзиту газа в ЕС и тд. Путин уже в УЛЬТИМАТИВНОЙ форме добился многого по "Северному потоку-2", отводу войск на Донбассе, жесточайшим российским условиям транзита газа с 2020 г. через Украину и тд. Возможны разные варианты продолжения кризиса в отношениях, но хотелось бы, чтобы Путин проявил СТАЛИНСКУЮ мудрость, политическую волю и решительность во благо России и россиян!!! Ждём развязки!

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