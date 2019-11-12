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11:20

ГИК назначил нового главу ИКМО «Константиновское»

фото ЗакС политика ГИК назначил нового главу ИКМО «Константиновское»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия одобрила кандидатуру Марины Полуды на должность председателя избирательной комиссии муниципального образования «Константиновское». Решение принято на заседании 12 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Марина Жданова сообщила, что в Горизбирком поступило решение ИКМО об освобождении от должности главы местного избиркома Ирины Сургановой. ИКМО и территориальная избирательная комиссия № 26 рекомендовали назначить на освободившийся пост заместителя председателя муниципальной комиссии Полуду. Она также является секретарем ТИК № 26 и работает в администрации муниципального образования. 

Против назначения Полуды не проголосовал никто, воздержались два члена ГИК: от «Яблока» Ольга Покровская и от «Справедливой России» Екатерина Фесик. Остальные присутствовавшие члены Горизбиркома проголосовали «за».

София Саттарова

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