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12:40

Рогозин - Путину, сказавшему, что в Роскосмосе "воруют миллионами": Оснований беспокоиться нет

фото ЗакС политика Рогозин - Путину, сказавшему, что в Роскосмосе "воруют миллионами": Оснований беспокоиться нет

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на критику президента Владимира Путина, который накануне заявил о том, что на стройке подведомственного госкорпорации космодрома "Восточный" были украдены сотни миллионов рублей.

"Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных - тоже нет", - приводит высказывание Рогозина "Интерфакс".

Кроме того, подчеркнул глава Роскосмоса, претензии главы государства "абсолютно обоснованы".

"Естественно, он информирован в деталях, мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", - резюмировал Рогозин.

Напомним, накануне в ходе совещания с членами правительства Путин заявил о недопустимости нецелевого расходования денег при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это произошло во время строительства космодрома "Восточный".

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сетовал президент.

На возведение космодрома предприятиям Роскосмоса был выделен 91 млрд рублей, а украдено - 11 млрд, из которых в пользу государства удалось вернуть лишь 3,5 млрд, поделился сведениями пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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15:13   Путин  
На нет и суда нет.

13:24    
О, гарант на 20 году правления вдруг узрел как его приближённые воруют миллиардами. Что-то изменилось? Призвал расследовать, кого-то наказал? НЕТ и ещё раз НЕТ.

13:13    
Эт что? Рогозин решил поспорить с Путиным о воровстве? Чудны дела твои, Господи!

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