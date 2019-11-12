Охраной Мосгордумы занимается фирма, близкая к её спикеру Шапошникову

Услугу охраны Городской думе Москвы оказывает ООО "Альфа-М", которое принадлежит предпринимателю Дмитрию Никонову, связанному со спикером управы Алексеем Шапошниковым. Данную информацию разыскало "МБХ медиа" в базе данных "СПАРК-Интерфакс".

В 2017 году компания "Альфа-М" заключила двухлетний контракт на охрану МГД стоимостью 42 млн рублей. Директором фирмы является Никонов. Ранее он являлся совладельцем региональной общественной организации "Ассоциация полиграфологов". Ещё одним совладельцем учреждения был Шапошников.

Более того, охранное агентство зарегистрировано по тому же адресу, что и компания "Ваш консалтинг", которая находится в доверительном управлении отца Шапошникова. Совладельцем фирмы является сам спикер гордумы. ЧОП находится по адресу: Москва, улица Красная Сосна, дом 24, строение 1, помещение 328. "Ваш консалтинг" располагается там же.

Контракт на охрану МГД "Альфа-М" заключала и в 2016 году.