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14:30

Полицию продолжает интересовать происходящее на феминистском фестивале "Рёбра Евы"

фото ЗакС политика Полицию продолжает интересовать происходящее на феминистском фестивале "Рёбра Евы"

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга вновь посетили театральную площадку "Скороход", на которой с 10 по 17 ноября проходит феминистский фестиваль "Рёбра Евы", и пообещали её организаторам приходить на мероприятие каждый день, пишут "Открытые медиа".

Первый визит полицейских состоялся в день открытия фестиваля, 10 ноября, по наводке "активиста" Тимура Булатова (Исаева), который известен своей крайней нетерпимостью к представителям нетрадиционной ориентации. Борцы с преступностью испугались, что на мероприятии могут присутствовать несовершеннолетние, которые могут узреть там "запрещенный" ЛГБТ-контент.

"В день, когда приходила полиция, [возрастного] ограничения [у спектаклей] не было, как и самих несовершеннолетних. Это не помешало полиции провести у нас около двух часов, рассыпая невнятные угрозы", - рассказала в беседе с изданием волонтерка фестиваля Варя Михайлова.

О нетривиальных намеках правоохранителей сообщила и организатор события Дарья Апахончич.

"В первый день мы с полицейскими дискутировали все вместе, а во второй день они говорили с Ледой [Гариной, соорганизатором фестиваля], сказали ей: „Почему вы с нами так агрессивно общаетесь, мы теперь вообще можем хоть наряд прислать, хоть поставить лицом к стенке“. В общем, стали угрожать", - поделилась Апахончич.

Полицейские попросили собственников площадки ежедневно проверять у всех входящих паспорта.

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