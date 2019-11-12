Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

16:28

Депутаты всех фракций МО "Гражданка" раскритиковали проект муниципального бюджета

фото ЗакС политика Депутаты всех фракций МО "Гражданка" раскритиковали проект муниципального бюджета

Депутаты всех фракций муниципального совета МО «Гражданка» раскритиковали проект бюджета на 2020 год, сообщил ЗАКС.Ру депутат округа Вадим Сафонов.

По его словам, депутатам не понравилось, что местная администрация округа готовила проект бюджета без учета их мнения. На первом заседании бюджетной комиссии чиновников раскритиковали как представители Движения демократического обновления и «Справедливой России», так и со стороны «Единой России» и «Яблока».

Проект предполагает доходы бюджета в 118,5 млн рублей. На благоустройство предложено направить 37,7 млн рублей, на культуру – 12,27 млн, на социальную политику – 13,95 млн рублей. Депутаты считают, что многие показатели бюджета обоснованы только личным мнением чиновника, а часть адресных программ вызывает вопросы с точки зрения их необходимости вообще.

Ожидается, что первое чтение проекта бюджета пройдет 20 ноября, публичные слушания намечены на 2 декабря. Принять его планируют спустя пару дней после этого во втором и третьем чтении сразу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:54 Ленобласть введет мораторий на строительство опасных промышленных объектов

20:28 Осужденный фигурант "московского дела" Жуков пожаловался на условия содержания в СИЗО   1

20:00 "Я Сталина цитирую": Замглавы Роскосмоса рассказал о запрете цитировать Илона Маска   1

19:29 Минюст признал чешскую организацию "Человек в беде" нежелательной в России

19:02 Муниципал: Суд привлек Горизбирком к делу об отмене выборов на УИК №2094 в МО «Купчино»

18:59 ЕСПЧ присудил компенсацию жительнице Туапсе за избиение ее отца силовиками на ее глазах

18:27 Беглов предложил урезать субсидии на общественный транспорт на 2020 год

18:25 Муниципал: Суд привлек пять мундепов МО «Купчино» к делу об отмене выборов на УИК 2092

17:54 Найденный при поиске останков аспирантки СПбГУ череп оказался учебным пособием

17:29 Власти Подмосковья готовы потратить 1,2 млрд рублей на самопиар в СМИ

17:27 Смольный сократит на час время приема уведомлений о митингах   1

16:57 Прокуратура Москвы сочла обоснованным приговор Константину Котову по "дадинской" статье

16:28 Муниципал: Депутаты всех фракций МО "Гражданка" раскритиковали проект муниципального бюджета

15:59 Ковалев попросил прокурора найти источник критических публикаций в адрес Вишневского   3

15:25 Песков счел цензурой идею пускать россиян в интернет по паспорту

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru