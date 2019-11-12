Власти Подмосковья готовы потратить 1,2 млрд рублей на самопиар в СМИ

Власти Московской области выделили почти 1,2 млрд рублей на освещение работы органов государственной власти региона, на госзакупку обратило внимание «МБХ медиа».

На эти деньги планируется создавать материалы, которые призваны «укрепить доверие к органам власти» и сформировать «положительный образ региона и властей». Власти Подмосковья хотят повысить степень информированности населения о работе главы региона и органов власти, укрепить доверие к себе и увеличить вовлеченность жителей в процесс управления областью.

Для выполнения этих целей исполнитель должен будет снимать информационные телепередачи, репортажи, документальные фильмы, развлекательно-познавательные передачи, музыкальные программы и социальные ролики. До конца действия контракта – 31 октября 2020 года – на телевидении должны быть показаны материалы общим объемом почти 110 тысяч минут.

В 2018 году власти Подмосковья выделяли такую же сумму на такие же цели. Тогда самый крупный тендер – на 901 млн рублей – получил «Телеканал 360». Такие же контракты были размещены и для печатных СМИ: власти готовы потратить более 50 млн рублей на освещение своей работы в изданиях тиражом не менее 170 тысяч экземпляров и на интернет-порталах. Средства на пиар региональных властей получили «Независимая газета», МИА «Россия сегодня», «Аргументы и факты» и региональные государственные издания.