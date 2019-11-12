Смольный сократит на час время приема уведомлений о митингах

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности перестанет принимать уведомления о публичных мероприятиях за час до окончания рабочего дня. Проект изменений административного регламента ведомства направлен на антикоррупционную экспертизу.

Прежде регламент обязывал чиновников принимать уведомления до последней минуты рабочего дня. С понедельника по четверг комитет работает с 9:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00. В предпраздничные дни чиновники расходятся по домам еще на час раньше.

Согласно новому графику, заявки от организаторов митингов, шествий и пикетов будут приниматься до 17:00 с понедельника по четверг и до 16:00 по пятницам. Перед праздниками время сокращается еще на час. В пояснительной записке сообщается, что в некоторых случаях ответ на заявку требуется направить в день ее поступления, но комитету необходимо сделать запросы в районную администрацию (о занятости площадки) и в ГУ МВД по Петербургу (о наличии у организаторов митинга непогашенной судимости или об их привличении к административной ответственности). "Это требует определенных временных затрат и не может быть практически осуществлено, если, например, уведомление подается за 5-10 минут до окончания рабочего дня", - говорится в документе за подписью главы комитета по вопросам законности Ольги Аришиной.

Кроме того, комитет по вопросам законности желает, чтобы все организаторы мероприятий лично подавали заявку на проведение своего митинга. При этом, если хоть кто-то из заявителей не покажет чиновникам паспорт или водительские права, это станет основанием для отказа в согласовании акции.

Также документ наделяет правом подписи под ответом на заявку заместителя председателя комитета по вопросам законности или и.о. руководителя. Прежде каждое письмо о согласовании или отказе должно было быть подписано только главой комитета. В пояснительной записке сообщается, что эта мера должна повысить оперативность работы с заявками.