Суд привлек пять мундепов МО «Купчино» к делу об отмене выборов на УИК 2092

Фрунзенский районный суд привлек к делу об отмене итогов выборов на избирательном участке 2092 в муниципальном образовании «Купчино» пять избранных там мундепов. Решение принято на заседании 12 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Суд рассматривает иск экс-кандидата в мундепы от «Яблока» Олега Куликова. В разговоре с ЗАКС.Ру он пояснил, что считает результаты выборов сфальсифицированными - одна из членов УИК заявила, что не подписывалась под итоговым протоколом. Однако там ее подпись стоит, уточнил Куликов.

О привлечении муниципальных депутатов как заинтересованных лиц на заседании ходатайствовал представитель ответчика - избиркома. Речь идёт о единороссах Ирине Алимовой, Радике Зарипове, Алексее Пониматкине, Анне Скорописовой и Константине Филимонове. Из-за включения в дело новых лиц суд решил перенести заседание на 9 декабря.

Также судья Елена Попова решила направить запрос в 27 отдел полиции и в следственный орган Фрунзенского района с требованием предоставить материалы дела по заявлению, которое подал Куликов. Ранее в полиции сообщили суду, что передали материалы дела в следственные органы. По словам Куликова, в Следственном комитете отрицают получение документов.

По итогам выборов 8 сентября депутатами МО «Купчино» стали 13 представителей «Единой России», один кандидат от партии «Коммунисты России», еще один человек от «Родины» и пятеро самовыдвиженцев.

София Саттарова

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