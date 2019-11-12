Суд привлек Горизбирком к делу об отмене выборов на УИК №2094 в МО «Купчино»

Фрунзенский районный суд привлек Санкт-Петербургскую избирательную комиссию как заинтересованное лицо к делу об отмене муниципальных выборов на избирательном участке №2094 в МО «Купчино». Решение принято на заседании 12 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иск к участковой избирательной комиссии и ТИК 23 подал экс-кандидат в муниципальные депутаты от «Яблока» Олег Куликов. По его словам, после завершения голосования 8 сентября неизвестные забрали списки избирателей и скрылись на автомобиле. Итоги муниципальных выборов на участке не подводили, рассказал Куликов. Он добавил, что неопечатанные бюллетени забрали председатель ТИК № 23 Михаил Левин и действующий тогда глава МО Михаил Черепанов. Они отвезли их в территориальный избирком, где позже несколько членов УИК с правом решающего голоса составили и подписали итоговый протокол, сообщил экс-кандидат. Он считает, что выборы сфальсифицированы, и требует отменить итоги голосования.

Также на заседании представитель ТИК № 23 Иван Попов ходатайствовал о привлечении пяти муниципальных депутатов как заинтересованных лиц. Это Ирина Алимова, Радик Зарипов, Алексей Пониматкин, Анна Скорописова и Константин Филимонов. Судья это ходатайство удовлетворила.

Из-за включения в дело новых участников рассмотрение дела перенесено. Следующее заседание назначено на 9 декабря.

София Саттарова

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