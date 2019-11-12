Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

19:02

Суд привлек Горизбирком к делу об отмене выборов на УИК №2094 в МО «Купчино»

фото ЗакС политика Суд привлек Горизбирком к делу об отмене выборов на УИК №2094 в МО «Купчино»

Фрунзенский районный суд привлек Санкт-Петербургскую избирательную комиссию как заинтересованное лицо к делу об отмене муниципальных выборов на избирательном участке №2094 в МО «Купчино». Решение принято на заседании 12 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иск к участковой избирательной комиссии и ТИК 23 подал экс-кандидат в муниципальные депутаты от «Яблока» Олег Куликов. По его словам, после завершения голосования 8 сентября неизвестные забрали списки избирателей и скрылись на автомобиле. Итоги муниципальных выборов на участке не подводили, рассказал Куликов. Он добавил, что неопечатанные бюллетени забрали председатель ТИК № 23 Михаил Левин и действующий тогда глава МО Михаил Черепанов. Они отвезли их в территориальный избирком, где позже несколько членов УИК с правом решающего голоса составили и подписали итоговый протокол, сообщил экс-кандидат. Он считает, что выборы сфальсифицированы, и требует отменить итоги голосования.

Также на заседании представитель ТИК № 23 Иван Попов ходатайствовал о привлечении пяти муниципальных депутатов как заинтересованных лиц. Это Ирина Алимова, Радик Зарипов, Алексей Пониматкин, Анна Скорописова и Константин Филимонов. Судья это ходатайство удовлетворила. 

Из-за включения в дело новых участников рассмотрение дела перенесено. Следующее заседание назначено на 9 декабря.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:25 Суд привлек пять мундепов МО «Купчино» к делу об отмене выборов на УИК 2092

11 ноября, 21:00 Горизбирком подал в Горсуд иск о расформировании ИКМО "Екатерингофский"

11 ноября, 17:47 ЦИК заявил о заинтересованности в деле об отмене выборов в МО «Екатерингофский»

11 ноября, 14:26 Свидетели подтвердили отсутствие подсчета бюллетеней в УИК №1280

11 ноября, 10:37 По делу о «сбежавших урнах» на УИК №1280 заявили об отводе прокурору

9 ноября, 13:26 Движение Амосова признало успешными свои результаты на выборах 2019 года

8 ноября, 22:06 Выборы и раскол: О чем говорили на конференции «Единой России» в Петербурге

8 ноября, 17:39 Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

7 ноября, 11:25 ГИК изучает предложения Шишлова и «Наблюдателей Петербурга» по анализу мунвыборов

6 ноября, 20:47 Суд отказался отменять итоги выборов в МО «Смольнинское» из-за «Умного голосования»

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
20:54 Ленобласть введет мораторий на строительство опасных промышленных объектов

20:28 Осужденный фигурант "московского дела" Жуков пожаловался на условия содержания в СИЗО   1

20:00 "Я Сталина цитирую": Замглавы Роскосмоса рассказал о запрете цитировать Илона Маска   1

19:29 Минюст признал чешскую организацию "Человек в беде" нежелательной в России

19:02 Муниципал: Суд привлек Горизбирком к делу об отмене выборов на УИК №2094 в МО «Купчино»

18:59 ЕСПЧ присудил компенсацию жительнице Туапсе за избиение ее отца силовиками на ее глазах

18:27 Беглов предложил урезать субсидии на общественный транспорт на 2020 год

18:25 Муниципал: Суд привлек пять мундепов МО «Купчино» к делу об отмене выборов на УИК 2092

17:54 Найденный при поиске останков аспирантки СПбГУ череп оказался учебным пособием

17:29 Власти Подмосковья готовы потратить 1,2 млрд рублей на самопиар в СМИ

17:27 Смольный сократит на час время приема уведомлений о митингах   1

16:57 Прокуратура Москвы сочла обоснованным приговор Константину Котову по "дадинской" статье

16:28 Муниципал: Депутаты всех фракций МО "Гражданка" раскритиковали проект муниципального бюджета

15:59 Ковалев попросил прокурора найти источник критических публикаций в адрес Вишневского   3

15:25 Песков счел цензурой идею пускать россиян в интернет по паспорту

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru