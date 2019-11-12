Минюст признал чешскую организацию "Человек в беде" нежелательной в России

Министерство юстиции России внесло чешскую организацию «Человек в беде» (Člověk v tísni, o.p.s, People In Need) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте ведомства.

В Минюсте указали, что решение было принято на основании решения заместителя генпрокурора от 7 ноября.

На сайте организации указано, что она возникла как гуманитарная с целью «оказывать помощь в кризисных точках и содействовать развитию демократии и прав человека в мире». Организация оказывает гуманитарную помощь, поддерживает независимых журналистов, правозащитников и представителей демократической оппозиции в более чем 40 странах мира.

Организация стала 19-й признанной нежелательной в России. Перед этим в июле в этот список внесли «Атлантический совет».