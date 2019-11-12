Ленобласть введет мораторий на строительство опасных промышленных объектов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал введение моратория на размещение в регионе промышленных объектов 1 и 2 класса опасности.

По словам Дрозденко, мораторий могут ввести на ближайшие 2-3 года. Он подчеркнул, что в Ленобласти много предприятий химической промышленности, энергетики, логистики, портовых комплексов, и нужно понимать, как они влияют на природу региона.

В 2020 году власти Ленобласти объявят конкурс на проведение работ по оценке воздействия предприятий на окружающую среду, сообщил Дрозденко. По его словам, нужно сохранить природу области для будущих поколений.

С точки зрения экономики Ленобласть может позволить себе такой мораторий, пояснил Дрозденко. Он отметил, что доходы бюджета составляют 175 млрд рублей, а в инвестиционном портфеле региона – проекты на 1,5 трлн рублей, которые будут реализовываться в ближайшие годы,