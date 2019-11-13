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9:24

СМИ: Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз

фото ЗакС политика СМИ: Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз

В правительстве предложили увеличить размер штрафов за ряд административных правонарушений, пишут «Ведомости».

Поправки обсуждались на заседании профильной подгруппы, ответственной за подготовку новой редакции КоАП. По словам источников, документ – это предварительный вариант, который еще будет обсуждаться.

Среди предложений – увеличить штрафы по статье о мелком хулиганстве до 3-5 тысяч с нынешних 500-1 тысячи рублей. За те же деяния, сопряженные с неповиновением требованиям представителя власти, планирую наказывать штрафом от 5 до 10 тысяч рублей.

К хулиганству предложено причислить отправление естественных потребностей в общественном месте. Также вырастут штрафы до 3-5 тысяч рублей за выгул собак опасной породы без намордника.

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