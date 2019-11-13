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10:27

Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

фото ЗакС политика Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бизнесмена Бориса Ротенберга, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Ротенберг награжден как гендиректор некоммерческого партнерства «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество"» в Петербурге. Награда ему присвоена за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность».

С той же формулировкой, но орденом Почета, награжден Михаил Рахлин, президент петербургской региональной общественной организации «Клуб Дзюдо Турбостроитель». Михаил Рахлин – сын Анатолия Рахлина, первого тренера Путина по дзюдо, у которого президент тренировался в детском возрасте.

Орденом Александра Невского награждаются граждане, замещающие должности госслужбы, за особые заслуги в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты. Также им могут быть отмечены россияне за высокие личные достижения в экономике, науке, культурной, образовательной и других сферах.

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14:31    
"За заслуги перед Путиным".

14:30    
всем по ПУТИНСКОМУ ГАЛСТУКУ

13:51    
12:42 До 37 года ещё 17 лет.

12:42    
Фигня эти награждания!!! Не помогут!!! Приближается новый 37 год!!!

12:11    
Ну пошёл процесс награждения своих  медальками.К уходу готовится, да и проявление старости очевидно.

12:09    
11:49 И всё? Весь высер проолигархического тролля? "Топливо" пригожинское закончилось?

11:49    
11:38. Это всё провокационные всхлипы ненавистников России, один из РЫЧАГОВ по её развалу, не имеющие никакого отношения к истинной сути олигархического государства!

11:38    
11:14 Серьёзно? Олигархов нет, одни миллиардеры? Окружение Путина, бывший "кооператив "Озеро", повара и тренера, не вмешивается во внешнюю и внутреннюю политику? Не двигают на должности своих людей, в региональные администрации, на губернаторские, мэрские, сенаторские и т.д. посты? Не создают свои частные армии? Не лезут во внешнеэкономические отношения государства? Не подталкивают к военным действиям за границей? Не тащат из бюджетов всех уровней? Не делят внутренний рынок? "Царь-ампиратор" - прикрытие и инструмент для реализации их интересов. Впрочем, для тебя, фашиста, и этот расклад вполне подходит, лишь бы нарастал репрессивный хаос в стране, "рай" для ультраправых садистов.

11:14   Саша  
10:58. Если подходить с научной, классической точки зрения, то сейчас в России ОЛИГАРХОВ НЕТ(!!!!!!!!!!!!!), в отличие от ельцинского времени!!! Есть только очень крупные буржуи-миллиардеры...Олигархи отличаются от них тем, что они жёстко влияют, вмешиваются во внутреннюю и внешнюю политику государства и даже определяют, направляют, диктуют направления и цели их! В России сейчас скорее есть царь, император с безграничной реальной властью, который и близко не допускает крупный бизнес к управлению страной!

10:58    
У Путина начался "брежневский период" биографии. Ждите звездопадов.
10:40 - Фашист Саша в очередной раз доказывает, что он готов пресмыкаться перед олигархами.

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