ФОМ зафиксировал рост доверия россиян к губернаторам

Уровень доверия россиян к главам регионов страны за полтора года вырос на 13 процентных пункта – до 54%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные георейтинга фонда «Общественное мнение».

Согласно исследованию, улучшилась оценка работы губернаторов – с 41% летом 2018 года до 50% сейчас. Отмечается, что этот показатель вышел даже зафиксированных до объявления о повышении возраста выхода на пенсию в России.

Рост доверия к губернаторам объясняется ротациями, пояснил социолог ФОМа Григорий Кертман. По его словам, высокий баланс позитивных и негативных оценок говорит о том, что на репутации глав регионов пенсионная реформа не сказалась, больше ударив по федеральным властям. В администрации президента уровень доверия к губернаторам объяснили следованием последних рекомендациям «быть ближе к народу, быть искренними, применять технологии прямого общения, быть требовательными к подчиненным», сообщил источник.

При этом другой источник в АП отметил, что в некоторых регионах рейтинг доверия губернатору выше президентского, и в минус главам регионов это не ставится, если повышение не происходит за счет президента. В пример он привел ситуацию в Хабаровском крае, где губернатор от ЛДПР Сергей Фургал критикует федеральную власть.

Руководитель близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что запрос на обновление региональной власти и типаж предложенных в губернаторы кандидатов попал в ожидания жителей регионов. Политолог Григорий Голосов выразил мнение, что предложенные властью кандидаты победили на выборах, потому что люди действительно за них голосуют, но жителям неудобно говорить о недоверии к тем, за кого они недавно голосовали.

В апреле президент Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы глав регионов. В числе критериев были уровень доверия к власти, в том числе президенту, производительность труда, уровень реальной среднемесячной зарплаты в регионе, прирост населения, доступность жилья и другое.