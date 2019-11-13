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12:29

ФОМ зафиксировал рост доверия россиян к губернаторам

фото ЗакС политика ФОМ зафиксировал рост доверия россиян к губернаторам

Уровень доверия россиян к главам регионов страны за полтора года вырос на 13 процентных пункта – до 54%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные георейтинга фонда «Общественное мнение».

Согласно исследованию, улучшилась оценка работы губернаторов – с 41% летом 2018 года до 50% сейчас. Отмечается, что этот показатель вышел даже зафиксированных до объявления о повышении возраста выхода на пенсию в России.

Рост доверия к губернаторам объясняется ротациями, пояснил социолог ФОМа Григорий Кертман. По его словам, высокий баланс позитивных и негативных оценок говорит о том, что на репутации глав регионов пенсионная реформа не сказалась, больше ударив по федеральным властям. В администрации президента уровень доверия к губернаторам объяснили следованием последних рекомендациям «быть ближе к народу, быть искренними, применять технологии прямого общения, быть требовательными к подчиненным», сообщил источник.

При этом другой источник в АП отметил, что в некоторых регионах рейтинг доверия губернатору выше президентского, и в минус главам регионов это не ставится, если повышение не происходит за счет президента. В пример он привел ситуацию в Хабаровском крае, где губернатор от ЛДПР Сергей Фургал критикует федеральную власть.

Руководитель близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что запрос на обновление региональной власти и типаж предложенных в губернаторы кандидатов попал в ожидания жителей регионов. Политолог Григорий Голосов выразил мнение, что предложенные властью кандидаты победили на выборах, потому что люди действительно за них голосуют, но жителям неудобно говорить о недоверии к тем, за кого они недавно голосовали.

В апреле президент Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы глав регионов. В числе критериев были уровень доверия к власти, в том числе президенту, производительность труда, уровень реальной среднемесячной зарплаты в регионе, прирост населения, доступность жилья и другое.

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14:25   Бордунов  
О каком доверии речь, если местный маразматик получил не больше 25% от всех избирателей? И это с фальсификатом и без конкуренции.
Опросные конторы давно стали частью пропаганды.
Полюбуйтесь на 13:38 - ФАН подыгрывает ФОМ.

13:38    
ФОМ лишь подтвердил рост доверия к губернаторам по итогам последних выборов, когда 18 из 18 ставленников Путина победили с огромным отрывом от соперников в регионах, включая и Беглова!!!

12:38    
Судя по делам и планам Беглова - НЕ ВЕРЮ!!!

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