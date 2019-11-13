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15:47

"В этой истории судьи просто нет": Гудков вступился за фигурантов дела об угрозах судье

фото ЗакС политика "В этой истории судьи просто нет": Гудков вступился за фигурантов дела об угрозах судье

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков встал на сторону Сергея Половца, Евгения Ерзунова и Алексея Вересова: мужчин, проходящих по делу об угрозах судье Мосгорсуда Алексею Криворучко. "Служитель Фемиды", напомним, приобрел народную "популярность" после того, как вынес обвинительный приговор бывшему фигуранту "московского дела" Павлу Устинову.

После того, как дело получило широкую огласку, Криворучко и стали поступать "угрозы" - причем, только в социальных сетях.

Гудков напомним, что в современной России суд уже давно стал "рудиментом" и неотделимой частицей от государства больше не является.

"У нас он полностью сросся с властью, перестав исполнять свою функцию. А следовательно, и судом быть перестал. В итоге сейчас у государства есть все – от «космонавтов» с пушками до людей в черных платьишках, а у нас – только передачка за решетку", - рассуждает политик на просторах своего Facebook.

Органы судебной власти, которые должны были являться гарантом независимого суждения, "сломались", констатирует Гудков. Демократия давно превратилась в диктатуру, власть, уверен оппозиционер, только и делает, что провоцирует людей, которые уже не имеют возможности бороться с ней легитимным путем.

"Сейчас в России от закона отказалась власть, рассчитывая на то, что у нее сила, поэтому можно и без «ненужных вещей» типа права. Именно поэтому сейчас с такой яростью по всей стране ищут и задерживают людей, написавших что-то про судей, силовиков и сказочного президента", - отметил Гудков.

Половца, Ерзунова и Вересова Дмитрий Гудков призывает считать политическими заключенными.

"К ним нельзя применять статью УК об угрозах судьям, потому что судей в этой истории просто нет", - резюмировал он.

Сегодня, напомним, суды выбирают меру пресечения обозначенным лицам.

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17:30    
Согласна с Гудковым!
Эти твари прикроют любое преступление власти против народа.
Отсутствие совести - главная их черта.

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