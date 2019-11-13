СК изучит жалобу алтайской пенсионерки, упавшей на колени перед Медведевым

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю решило изучить жалобу жительницы села Санниково, пенсионерки Татьяны Кадукиной, которая во время приезда премьера Дмитрия Медведева упала перед ним на колени, умоляя обратить внимание на её проблемы. Дело в том, что в населенном пункте в некоторых домах уже долгое время отсутствует горячая вода.

Видеозаписью встречи делится ИА "Амител" на своем канале в YouTube.

Женщина подошла к Медведеву во время смотра социальных объектов, возведенных в селе. В этот момент глава поселения Александр Иванов отчитывался перед премьером об успешной работе не так давно запущенной новой котельной, отмечая, что в Санниково вообще нет проблем.

"Я инвалид II группы, у нас три года нет горячей воды, 140 квартир остались без горячей воды! <…> Вы знаете, у меня астма бронхиальная, у меня пошли сопутствующие заболевания, в комнате плюс 10 градусов, мне нельзя переохлаждаться", - упав на колени, сетовала женщина.

Она рассказала, что в её многоквартирном доме и ещё двух по соседству, начиная с 2004 года горячую воду давали лишь в отопительный сезон. Из-за отсутствия горячего водоснабжения, продолжила пенсионерка, жителям приходится покупать водонагреватели, которые постоянно перегорают из-за проблем с проводкой в доме.

"Не волнуйтесь, к вам обязательно зайдут, посмотрят, вода будет. Вашу проблему услышали", - ответил ей Медведев.

Тем же вечером губернатор Алтайского края Виктор Томенко навестил пенсионерку и пообещал, что проблему обсудят на совещании в Барнауле.