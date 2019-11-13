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17:00

Фигуранта дела об "угрозах судье" Вересова арестовали до 11 января 2020 года

фото ЗакС политика Фигуранта дела об "угрозах судье" Вересова арестовали до 11 января 2020 года

Басманный райсуд Москвы отправил 46-летнего Алексея Вересова, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), в СИЗО до 11 января грядущего года, информирует "Медиазона".

Вересов является одним из трех фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда Алексею Криворучко, который стал объектом массового внимания после того, как приговорил к реальному сроку экс-фигуранта "московского дела" Павла Устинова.

Вересов, а также другие участники разбирательства - Евгений Ерзунов и Сергей Половец, размещали в социальных сетях комментарии, которые, по мнению Мосгорсуда, "содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи".

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17:05    
Басманный суд-браво! Дави прозападных мразей беспощадно и впредь!

17:02    
хороший был бы СУДЬЯ

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