Фигуранта дела об "угрозах судье" Вересова арестовали до 11 января 2020 года

Басманный райсуд Москвы отправил 46-летнего Алексея Вересова, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), в СИЗО до 11 января грядущего года, информирует "Медиазона".

Вересов является одним из трех фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда Алексею Криворучко, который стал объектом массового внимания после того, как приговорил к реальному сроку экс-фигуранта "московского дела" Павла Устинова.

Вересов, а также другие участники разбирательства - Евгений Ерзунов и Сергей Половец, размещали в социальных сетях комментарии, которые, по мнению Мосгорсуда, "содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи".