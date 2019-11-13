Родители убитой студентки СПбГУ приехали за её вещами в квартиру Соколова на Мойке

Родители убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в компании следователей приехали в квартиру историка Олега Соколова с тем, чтобы забрать вещи проживавшей вместе с ним дочери, передает 78.ru.

На входе их встретили соседи Соколова - семья с детьми, которые сообщили, что лично с ним знакомы не были, а в день убийства на месте их не было.

Соколов вину в содеянном признал. Днем ранее его упразднили в должности профессора СПбГУ и отправили до 8 января 2020 года в СИЗО.

Напомним, 9 ноября Соколова выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.