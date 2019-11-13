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18:16

Адвокат Соколова рассказал о его состоянии: Говорит, что заслуживает самых жёстких мер

фото ЗакС политика Адвокат Соколова рассказал о его состоянии: Говорит, что заслуживает самых жёстких мер

Защитник доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев поведал журналистам о том, как чувствует себя его "подопечный".

"Соколов находится сейчас практически в санаторных условиях. Сейчас он готовится к участию в следственных действиях - со дня на день они начнутся", - цитируют Почуева 78.ru.

По словам адвоката, обжаловать свой арест историк не собирается.

"Он говорит, что заслуживает самых жёстких мер. Мне кажется, Соколов сейчас не совсем понимает того, что просит. Конечно, домашний арест по неким даже гуманным соображениям был бы неправилен - нельзя помещать человека туда, где он возможно расправился со своей возлюбленной", - заключил Почуев, напомнив, что в ближайшее время доценту предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Напомним, вину в убийстве Соколов признал. 9 ноября его выловили в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук. Попав домой к Соколову, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик и после всего, надев костюм Наполеона, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.

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