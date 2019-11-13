Второй за месяц подопечный "Артека" скончался в Крыму

В международном детском лагере "Артек" погибла девочка, информирует управление Следственного комитета по Крыму. Она стала уже вторым воспитанником учреждения, который умер в течение месяца.

Как сообщили в СКР, накануне 15-летняя школьница отправилась спать, а утром сегодняшнего дня её обнаружили мертвой. Причину её смерти установит судмедэкспертиза. Полиция возбудила дело по статье о гибели несовершеннолетней.

По поручение руководителя Следкома Александра Бастрыкина расследованием займутся специалисты центрального аппарата СК.

Отдыхать в "Артек" девочка приехала из Махачкалы.

В октябре от пневмонии скончался и другой 12-летний подопечный лагеря, прибывший из Петербурга. Его госпитализировали в больницу в Ялте, однако спустя несколько часов мальчик умер. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).