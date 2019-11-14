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9:11

Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

фото ЗакС политика Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

В Благовещенске студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства принес на занятия ружье и устроил стрельбу. По предварительным данным, в результате его действий двое человек погибли, трое ранены. 

МВД по Амурской области уточнило детали произошедшего: утром 14 ноября к наряду ДПС, дежурившему около улиц Шевченко и Красноармейской, подбежал молодой человек и уведомил правоохранителей о стрельбе в колледже. Приехав на место, они застали на втором этаже учебного заведения юношу с ружьем, который открыл по ним огонь. После короткой перестрелки полицейским удалось заблокировать стрелка в одной из аудиторий. 

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу", - отчитались в МВД по региону.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Согласно имеющимся на данный момент сведениям, стрельбу около 11 часов утра по местному времени открыл 19-летний студент. Погиб один из его сверстников, ранения получили молодые люди 17, 19 и 20 лет, которые сейчас находятся в больнице. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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13:09    
Репрессии военных-троцкистов в 30-годы особой роли не сыграли в 1941 году, а далее тем более... Так как в массе своей они были условно КОННИКИ из 1МВ, Гражданской войны, не видевшие условно ни танков ни самолётов, тем более реактивных "Катюш" и тд. Кстати,  отсталость в военном развитии подтвердил опыт не только репрессированных трцкистов, но и стариков-сталинистов Будённого, Ворошилова, Тимошенко и др. в годы ВОв...Их время безвозвратно прошло...Подросло новое поколение талантливых полководцев, что и предопределило в большой степени ПОБЕДУ Советского Союза над фашизмом!

12:48    
12:01 Очередная сталинистская ложь. обвинения в адрес Тухачевского, Якира и Уборевича были основаны на частично сфабрикованной нацистскими спецслужбами и переданной Сталину через президента Чехословакии Бенеша папке с "доказательствами  контактов" Тухачевского с германским Генштабом. Стратегия блицкрига, прорыва обороны танковыми клиньями, механизированными корпусами, успешно применённая немцами в 1940 году во Франции, была разработана и отчасти внедрёна Тухачевским под названием "Tеория Глубокого Прорыва" еще начиная с 1931-го. Но после репрессий военачальников в 1937 году мехкорпуса были расформированы и вновь частично сформированы только перед самым началом войны.

12:28    
12:01 Выживший из ума ГКЧПшник Язов - большой авторитет в истории. Другой такой "авторитет" недавно в Мойку упал, с расчленёнкой в мешке.

12:01   Саша  
11:47. В массе своей были репрессированы те военные и те НКВДшники, которые в годы Гражданской войны были в окружении Троцкого, вроде Тухачевского, Якира, Уборевича итд., а в 30-годы после депортации Троцкого из СССР они в знак поддержки своего лидера начали антисталинскую борьбу, саботируя создание мощных вооружённых сил и др. Был реально заговор против Сталина, как в РККА, так и НКВД!!! Последний Маршал СССР Дм. Язов живой и он это может подтвердить в очередной раз, так как провёл колоссальную работу, исследование этого вопроса со своми помощниками-военными историками! Но сегодняшней власти вердикт маршала совершенно не нужен, как и не нужна была правда Хрущёву после смерти ВЕЛИКОГО Сталина...

11:47    
10:03 Подонок Джугашвили и его подручные в СССР давили МЕЧТАТЕЛЕЙ и убивали ГЕРОЕВ. В том числе и тех, кому официально было присвоено звание Героя Советского Союза.  Незадолго до начала Великой Отечественной войны была арестована очередная большая группа высших офицеров. Среди них было и несколько удостоенных звания Героя. Фабрикуемое дело между собой работники НКВД стали называть как «заговор Героев». Но новому громкому процессу помешала война. Мало кому повезло выйти на свободу. Большинство было расстреляно без суда и следствия в период с октября 1941 по март 1942 года. Среди них оказалось и 7 Героев Советского Союза (дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Я.В. Смушкевич; Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации И.И. Проскуров; Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Е.С. Птухин; Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации П.И. Пумпур; Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации П.В. Рычагов; Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Э.Г. Шахт; Герой Советского Союза, генерал-полковник Г.М. Штерн). За неудачи в первые месяцы Великой Отечественной войны были арестованы и расстреляны 2 Героя Советского Союза — генерал армии Д.Г. Павлов и генерал-майор авиации С.А. Черных.Репрессии среди командного состава армии продолжились и в послевоенный период, вплоть до смерти И.В. Сталина. В это время были расстреляны 3 Героя Советского Союза (гвардии генерал-полковник В.Н. Гордов, летчик, майор М.И. Косса и генерал-майор (бывший Маршал Советского Союза) Г.И. Кулик). Вечное проклятие тирану!

11:33    
Это слова не из песни, а из замечательного "Марша энтузиастов" Дунаевского в исполнении незабвенной Л.Орловой в 1940 году! Послушайте-супер!!!

10:03    
Да, СССР, как в песне пелось, был "страной героев, страной мечтателей..." при коммунистической идеологии, морали и нравственности...Буржуазная Россия же стала страной коррупционеров, гомосеков и убийц...

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