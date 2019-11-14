Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска

В Благовещенске студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства принес на занятия ружье и устроил стрельбу. По предварительным данным, в результате его действий двое человек погибли, трое ранены.

МВД по Амурской области уточнило детали произошедшего: утром 14 ноября к наряду ДПС, дежурившему около улиц Шевченко и Красноармейской, подбежал молодой человек и уведомил правоохранителей о стрельбе в колледже. Приехав на место, они застали на втором этаже учебного заведения юношу с ружьем, который открыл по ним огонь. После короткой перестрелки полицейским удалось заблокировать стрелка в одной из аудиторий.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу", - отчитались в МВД по региону.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Согласно имеющимся на данный момент сведениям, стрельбу около 11 часов утра по местному времени открыл 19-летний студент. Погиб один из его сверстников, ранения получили молодые люди 17, 19 и 20 лет, которые сейчас находятся в больнице. Выясняются обстоятельства произошедшего.